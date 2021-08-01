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Как можно спрятать правду о преступлениях нацистов. Николай Стариков
Общество
Как можно спрятать правду о преступлениях нацистов. Николай Стариков

О новой проблеме и старых трудностях книгоиздателей рассказал гость очередного выпуска программы Николая Старикова «По-СтАриковски» — главный редактор издательства «Пятый Рим», писатель и журналист Григорий Пернавский.

Как бы странно это ни прозвучало, сегодня рассказать о зверствах нацистов стало гораздо сложнее. Почему? Дело в том, что в действие вступил закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников. Нельзя распространять экстремистские материалы — изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. В результате у многих издательств возникли большие проблемы. Потому что расплывчатые формулировки закона и его трактование книжными магазинами уже начали приводить к возврату книг. Не за горами сложности и откладывание выпуска книг, посвященных победам нашей армии и разоблачению преступлений нацистского государства.

В чем основные проблемы с исполнением нового требования у издателей? Как некомпетентность законодателей создает сложности в издании патриотических книг о Великой Отечественной войне? Какие неожиданные последствия, о которых явно не подумали авторы запрета, уже возникли, и еще могут возникнуть?

Об этом и многом другом — в новом выпуске программы «По-СтАриковски», где Григорий Пернавский поделится наболевшим и ответит на вопросы Николая Старикова.

 

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политика реабилитация нацизма по-стариковски пернавский
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