Ситуация на Ближнем Востоке: МВФ указал на связь вакцинации и восстановления экономики

Вашингтон, 1 августа. Международный валютный фонд (МВФ) в своем прогнозе развития мировой экономики сообщил о прямой зависимости между уровнем вакцинации и восстановлением финансовых систем различных стран.

В данном документе особо подчеркивается существенная разница между положением дел в развитых и развивающихся странах. Ярким примером этого стал Ближний Восток, где Израиль и наиболее богатые государства Персидского залива, несмотря на сохраняющуюся проблему распространения коронавируса, показывают сравнительно быстрые темпы экономического восстановления до уровня, предшествовавшего пандемии. По этому параметру они значительно обходят менее успешных соседей по региону.

Низкий показатель вакцинации в ряде ближневосточных стран заметно усугубляет и без того сложную экономическую и социальную ситуацию, создавая дополнительные препятствия на пути выхода из кризиса.

Мировая экономика, по прогнозам МВФ, покажет рост на 6% в этом году и на 4,9% в следующем на фоне падения на 3,2%, зафиксированного в разгар пандемии в 2020-м. Как ожидается, ближневосточный регион будет отставать от этих показателей — с 4,1% и 3,7% в 2021 и 2022 годах соответственно. И это даже несмотря на продолжающийся рост цен на нефть.

Уровень вакцинации на Ближнем Востоке

По данным Университета Джона Хопкинса, только 14% населения земного шара полностью вакцинировано против COVID-19. В странах с развитой экономикой этот показатель составляет 40%, в то время как в развивающихся он намного меньше.

В качестве примера на Ближнем Востоке приведены ОАЭ (более 70%), Бахрейн (64%), Катар (60%), Израиль (59%), Турция (свыше 30%), Кувейт (22%), Иордания (21%), Саудовская Аравия и Марокко (более 20%). Правительства этих государств смогли удержать ситуацию под контролем и избежали резкого ухудшения экономических показателей.

Для сравнения: мировыми лидерами по вакцинации в западных странах являются Великобритания (более 56%), Германия (около 51%), США (около 50%) и Франция (более 45%).

На этом фоне особенно заметен разрыв с Ираком, Египтом, Ираном, Тунисом и Оманом, экономика которых понесла особенно сильный ущерб и в настоящее время развивается значительно медленнее прежних показателей.

В прогнозе фонда не учитываются Сирия, Ливия и Йемен, так как продолжающиеся в этих странах боевые действия создают дополнительные сложности для их восстановления. Уровень вакцинации на сирийской территории пока оценивается всего в 0,05%, по Ливии и Йемену достоверные данные отсутствуют.

Ирак

В Ираке с населением около 40 млн человек привито менее 1% граждан. При этом в 2020 году его экономика сократилась на 10,9%, а в 2021-м показала рост всего на 1,1% с прогнозируемыми 4,4% в 2022-м.

В настоящее время страна может полагаться лишь на подорожание нефти и международную финансовую и медицинскую помощь. В частности, по итогам визита премьер-министра Мустафы аль-Казыми в Вашингтон сообщалось о планируемой поставке из США около 50 тысяч доз вакцины от коронавируса.

При этом эпидемиологическая ситуация, вынуждающая тратить значительные средства на ее сдерживание, усугубляется банальным нежеланием граждан выполнять рекомендации министерства здравоохранения.

This COVID vaccination center in a refugee camp is the first of its kind in Iraq.



Everyone, including refugees, should have fair and equal access to the #CovidVaccine because no one is safe until everyone is safe. ????pic.twitter.com/LXn3UUSJa8 — UNHCR United States (@UNHCRUSA) July 27, 2021

Египет

В Египте со стомиллионным населением полный курс прививок прошли около 1,63%. Наравне с Ираном он стал страной, которая показала положительный экономический рост в разгар эпидемии в 2020 году — 2,8%, с прогнозируемыми 5,2% — в 2021-м. Однако низкий уровень вакцинации вызывает опасения МВФ из-за рисков в случае очередной волны заболевания.

Иран

Аналогичная ситуация наблюдается и в Иране с 3% привитого населения из 80 млн человек населения.

Рост экономики в прошлом году составил около 1,5%. Он может достигнуть 2,5% в текущем, если будет заключено окончательное соглашение на переговорах с США о возвращении к ядерной сделке. Кроме того, власти республики в очередной раз ввели ряд ограничений для сдерживания COVID-19 и начали распространение собственной вакцины, что также может положительно сказаться на ситуации в стране.

Оман

В Омане, где уровень вакцинации составляет 6,7%, был отмечен заметный экономический спад — 6,4% в 2020 году. Тем не менее сокращение оказалось меньше ожидаемого, и в 2021-м оно может смениться ростом на 1,8%, а в 2022-м — на 7,4%, что является самым высоким показателем согласно прогнозам.

При этом правительство султаната на фоне сложной эпидемиологической обстановки смогло продолжить проведение государственных реформ.

Тунис

Сильнее всего на Ближнем Востоке от пандемии и политических потрясений пострадал Тунис, где наблюдается спад экономики на 8,8%. МВФ предположил, что в этом году ситуация изменится и покажет рост на 3,8%, но социальная и эпидемиологическая обстановка затрудняет прогнозы. Также в стране произошел ряд увольнений в руководстве министерства здравоохранения, что некоторые аналитики назвали причиной выхода пандемии из-под контроля. По оценкам ВОЗ, республика стала самой инфицированной страной в Африке с рекордно высоким уровнем смертности.

Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что, несмотря на отсутствие усугубляющих факторов, как у воюющих ближневосточных республик, и гораздо более положительные тенденции в экономиках развитых стран, это не исключает проблему с распространением в них коронавируса и не отменяет необходимость мероприятий по борьбе с данным заболеванием.