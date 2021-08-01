Спасатели ликвидируют последствия паводка в Приамурье

Благовещенск, 1 августа. Сотрудники МЧС и региональное руководство ликвидируют последствия мощных осадков в Завитинске и Бурейском районе. Для нужд населения функционирует пункт временного размещения.

По последним данным, в Завитинске частично размыта дорога, подтоплены шесть домовладений и 400 участков. В Бурейском районе подмыты два моста на дорогах, ведущих в Талакан и Гомелевку.

Летом в Забайкалье сложилась напряженная ситуация из-за паводков. Учреждения культуры получили ущерб на 100 миллионов рублей.