Президент ВФП Сальников прокомментировал слова Губерниева в адрес тренерского штаба

Москва, 1 августа. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на высказывания комментатора Дмитрия Губерниева в адрес наставника сборной Сергея Чепика.

Шоумен в словесной перепалке упрекнул главного тренера национальной команды в том, что тот не смог подготовить российских пловцов должным образом к летним Олимпийским играм в Токио. Хорошие результаты, показанные Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым, характеризуются хорошей самоподготовкой самих спортсменов, а не результатами работы тренерского штаба. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказал свое мнение по произошедшей ситуации.

«Мы понимаем эмоции и хорошо, что все так неравнодушны к результатам нашей команды. Сейчас всем нужно успокоиться и провести анализ выступления уже на холодную голову», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Российская пловчиха Юлия Ефимова признавалась, что главный тренер сборной России Сергей Чепик вообще не общается со спортсменкой. Ранее стало известно, что Ефимову в финале комбинированной эстафеты заменила 16-летняя дебютантка Олимпийских игр Евгения Чикунова.