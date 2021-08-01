Раненая ножом жительница Читы спаслась от неадекватного сына

Чита, 1 августа. Правоохранители задержали жителя краевого центра. Он обвиняется в покушении на убийство. Фигурант несколько лет состоит на учете у психиатра.

По версии регионального СУ СКР, 24-летний мужчина совершил преступление в квартире. Там же находились его мать и сестра. На фоне конфликта неадекватный читинец схватил нож и ударил им пенсионерку в шею. Раненая женщина смогла выбраться и спрятаться в квартире соседей.

Сестра фигуранта, опасаясь за свою жизнь, рискнула спрыгнуть с балкона на пятом этаже. От полученных травм горожанка скончалась. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал обвиняемого.

В Токсово между двумя мужчинами произошла ссора, поводом для которой стала дележка места на парковке. Один из участников конфликта зарезал оппонента.