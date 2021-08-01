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Около 200 военных из Узбекистана прибыли в Таджикистан для участия в учениях

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:49
Армия
Около 200 военных из Узбекистана прибыли в Таджикистан для участия в учениях
Global Look Press  /  Zhang Ling/Xinhua

Душанбе, 1 августа. Около 200 военнослужащих ВС Узбекистана прибыли на границу Таджикистана с Афганистаном для участия в международных учениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Маневры с участием военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана будут проходить на таджикском полигоне Харб-Майдон с 5 по 10 августа.

Подразделения Вооруженных сил Узбекистана совершили марш с полигона Термез, преодолев более 200 километров. В настоящее время военные находятся в районе проведения учений.

«Военнослужащие развернули командные пункты и приступили к оборудованию огневых позиций. Всего в учении от Узбекистана будет задействовано более 20 единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли под свой контроль более 80% афгано-таджикской границы. Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова в любой момент оказать всю необходимую военную поддержку Таджикистану ввиду ухудшения ситуации на границе республики с Афганистаном.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан узбекистан учения таджикистан
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