Звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков перенес сложную операцию

Москва, 1 августа. Известный актер театра и кино Виктор Сухоруков рассказал, что в этом году он перенес сложное хирургическое вмешательство. Свой диагноз звезда фильма «Брат» раскрывать не стал.

По словам Сухорукова, операция проходила три часа. Все это время артист находился под общим наркозом. Несмотря на то, что сама операция была сложной, процесс восстановления занял у актера всего пять дней. После выписки из больницы, как вспоминает Сухоруков, он тут же побежал на репетицию в Театр имени Моссовета. На следующем осмотре лечащий врач 69-летнего артиста посоветовал ему привиться от коронавируса. Ослабленный операцией организм звезды «Брата» мог не перенести инфекцию.

«Вопреки хору антипрививочников, решил вакцинироваться. Так надежнее», — рассказал Виктор Сухоруков изданию «7 дней».

В беседе с журналистами актер резко высказался о своих коллегах, которые выступают против вакцинации. По мнению Сухорукова, они просто не слушают профессионалов и стараются навязать поклонникам «свой дилетантский взгляд».

«Мне хочется прокричать: «А кто будет отвечать за здоровье или даже жизнь этих людей? Как они смеют брать такую ответственность?» — возмутился артист.

Сухоруков отметил, что после вакцинации начал проверять, произошли ли в его организме неприятные изменения. Особое внимание он уделял своей памяти, ведь ему необходимо запоминать большое количество текста. Однако, как подчеркнул Сухоруков, скорость мысли и движений после прививки не изменилась.

В начале июля артист уволился из театра имени Моссовета, где прослужил 12 лет. Звезда фильма «Брат» признался, что принял это решение из-за постановки Юрия Еремина «Странник». По словам актера, после спектакля он выходил к зрителям на поклон с чувством стыда.