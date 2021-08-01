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Российские теннисисты взяли олимпийское золото в финале соревнований

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:38
Спорт
Российские теннисисты взяли олимпийское золото в финале соревнований
Федеральное агентство новостей

Токио, 1 августа. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотую медаль в финале смешанного разряда летних Олимпийских игр в Токио.

Награда Павлюченковой и Рублева стала 12-м по счету золотом в общей копилке российской команды ROC, которая выступает на Играх в Токио без национальной символики из-за санкций WADA. Еще двое российских теннисистов, Елена Веснина и Аслан Карацев, взяли олимпийское серебро. Эта награда стала 44-й в общей копилке команды.

Рапиристы из России не отстают от теннисистов. Они стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. Участники национальной команды встретились в финале со спортсменами из Франции, но проиграли им со счетом 28:45.

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олимпиада рублев теннис Павлюченкова
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