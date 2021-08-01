Российские теннисисты взяли олимпийское золото в финале соревнований

Токио, 1 августа. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотую медаль в финале смешанного разряда летних Олимпийских игр в Токио.

Награда Павлюченковой и Рублева стала 12-м по счету золотом в общей копилке российской команды ROC, которая выступает на Играх в Токио без национальной символики из-за санкций WADA. Еще двое российских теннисистов, Елена Веснина и Аслан Карацев, взяли олимпийское серебро. Эта награда стала 44-й в общей копилке команды.

Рапиристы из России не отстают от теннисистов. Они стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. Участники национальной команды встретились в финале со спортсменами из Франции, но проиграли им со счетом 28:45.