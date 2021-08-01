Готов разбиться в лепешку: режиссер Дмитрий Иосифов об актере Павле Табакове

Актер театра и кино Павел Табаков сегодня празднует свой 26-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил белорусский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Дмитрий Иосифов.

Собеседник рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с артистом над картинами.

«Он участвовал в двух моих проектах — «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы». Если он понимает задачу, насколько она важна, то сделает все, чтобы ее выполнить, даже если придется наступить себе на горло, разбиться в лепешку», — сказал режиссер.

Дмитрий Иосифов вспомнил один примечательный случай, произошедший во время съемок.

«Был один эпизод. По сюжету, у него случается пьяная истерика, когда он говорит об отце. У него не получалось раз, другой. Я и так и этак пробовал задачи ему ставить. А потом сказал ему: «Паша, отойди, побудь один, чтобы никто тебя не видел и не смущал. Подумай о своем отце. Представь себя и своего отца в этой ситуации». Он отошел. Мы договорились, когда он вернется, я даже говорить ничего не буду, он просто кивнет. В итоге он все сделал так, что у меня мурашки по спине побежали. Это была настоящая истерика, со слезами», — рассказал собеседник ФАН.

ТАСС / Сергей Фадеичев

В завершение он поделился сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«В первую очередь, конечно же, желаю здоровья. Пусть на его пути попадаются сильные режиссеры и амбициозные актерские задачи. Только благодаря этому артист способен расти», — подытожил Дмитрий Иосифов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин через ФАН поздравил с днем рождения композитора Игоря Крутого. По словам собеседника, в их отношениях бывали разные периоды, но они до сих пор поддерживают связь.