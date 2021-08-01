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Андрей Шевченко оставил пост главного тренера украинской сборной по футболу

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:27
Спорт
Андрей Шевченко оставил пост главного тренера украинской сборной по футболу
wikipedia.org  /  Aleksandr Osipov / CC BY-SA 2.0

Киев, 1 августа. Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта с Федерацией футбола Украины (ФФУ) и оставил свой пост.

Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины по футболу с 2016 года. Под его руководством украинская команда футболистов дошла до четвертьфинала на Евро-2020.

«Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным», — отметил Шевченко в своем посте в Instagram.

Ранее сообщалось, что матчи отборочного тура на чемпионат мира по футболу 2022 года должны были состояться в Волгограде и Саранске, но их перенесли в Москву. На каких именно стадионах пройдет отборочный тур, пока не известно, соответствующая информация появится позднее.

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