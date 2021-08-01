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Эксперт Волков перечислил изменения в экономике через 100 лет
Экономика
Эксперт Волков перечислил изменения в экономике через 100 лет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 августа. Спустя 100 лет экономики в том виде, в котором ее знают сейчас, уже не будет существовать, уверен участник группы «Экономика форсайта 100-летний горизонт» Артем Волков.

По словам эксперта, ранее был апокалиптический сценарий будущего, согласно которому олигархические группы, сконцентрировав денежную, технологическую и интеллектуальную массу, завладевали миром.

«Все остальное население продолжает жить в фавелах. И в этом месте не имеет ни голоса, ни слуха», — приводит слова Волкова РИА Новости.

Однако благодаря развитию цифровых платформ и искусственного интеллекта олигархию «прорывает», и платформы помогают людям договариваться.

Через 100 лет в мире появится технология роста стабильной экономики, в основании которой будет сбор больших данных и предиктивной аналитики в масштабах планеты. По словам эксперта, тогда процесс регулирования экономики станет автоматизированным.

В современной мировой экономике роль резервной валюты выполняет доллар. Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева предложила провести простую замену нацвалюты США в инвестпортфеле россиян. В состав она включила евро, британский фунт, канадский доллар, японскую иену, швейцарский франк и шведскую крону.

Тем временем предприниматель Дмитрий Давыдов назвал ключевые пункты развития России, которые обеспечат форсированное развитие экономики и лучшие социальные условия. Его идеи перечисляет INFOX.

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экономика прогноз цифровизация
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