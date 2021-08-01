Медленно гаснет: кинокритик рассказал о состоянии здоровья Леонида Куравлева

СМИ сообщили, что звезде отечественного кино, народному артисту РСФР Леониду Куравлеву понадобилась срочная помощь врачей, однако от госпитализации он отказался. Кинокритик Александр Шпагин рассказал, что дозвониться до Куравлева невозможно. По его словам, артист уже давно не общается с внешним миром, он его не интересует.

«Он давно трубки не берет. Он к смерти готовится, а она не приходит. Лет пять назад в одном из ток-шоу он уже был в угасающем состоянии, хоть и взял себя в руки и даже шутил, но был в состоянии человека несколько такого, между мирами находящегося. Уходящего. Раньше он таким не был — был живчиком. А там был умиротворенный, благостный, говорил вяло, медленно, но иногда как-то реагировал», — высказал свое мнение Шпагин.

Шпагин говорит, что Куравлев, по его мнению, настраивает себя на уход из жизни, практически по-буддистски.

«Постепенный такой уход, слияние с миром, выход в другое пространство. Поэтому он не реагирует на звонки, его этот мир уже давно мало интересует, особенно последние годы», — считает Шпагин.

facebook.com / Александр Шпагин

Собеседник ФАН говорит, что ухаживает за Куравлевым дочь. Но особо ему это не требуется — в целом со здоровьем у артиста все нормально, ничего не болит.

«Он просто медленно гаснет», — резюмировал Шпагин.

После смерти жены Леонид Куравлев стал редко появляться на публике. Актер прожил с супругой более 50 лет и не смог смириться с ее кончиной. Друзья артиста переживают за его состояние. К примеру, художник Никас Сафронов видел Леонида Вячеславовича полтора года назад.