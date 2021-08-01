Мишустин рассказал о внимательном отношении Ясена Засурского к студентам

Москва, 1 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким декана журфака Московского государственного университета Ясена Засурского.

Выдающийся журналист умер на 92-м году жизни. Он умел разглядеть в человеке личность. Засурский относился к каждому студенту с теплом и вниманием, рассказал Мишустин.

Коллеги и близкие декана также получили соболезнования от президента России Владимира Путина. Без Засурского невозможно представить отечественную журналистику, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.