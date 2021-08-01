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Жириновский упрекнул чиновников Азербайджана в незнании принципа свободы слова

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:35
Политика
Жириновский упрекнул чиновников Азербайджана в незнании принципа свободы слова
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 августа. Азербайджанские чиновники недостаточно осведомлены о том, как работает принцип свободы слова, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Высказывания политика о Баку, прозвучавшие в СМИ, возмутили власти республики. Жириновский напомнил азербайджанским чиновникам, что имеет право высказывать свое мнение. Он также добавил, что неоднократно называл президента Азербайджана Ильхама Алиева мудрым руководителем.

Ранее сообщалось, что представитель МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах России из-за Жириновского. Причиной стали резкие высказывания лидера ЛДПР.

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Жириновский азербайджан лдпр
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