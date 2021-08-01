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Российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпиады в Токио

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:21
Спорт
Российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпиады в Токио
Global Look Press  /  Pan Yulong/XinHua

Токио, 1 августа. Российские рапиристы Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин завоевали серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

В финале россияне встретились с французами и проиграли со счетом 28:45. В итоговом поединке участвовали Бородачевы, а также Сафин.

Мыльников получит медаль, поскольку выступал на предыдущих стадиях турнира. Награда рапиристов стала 42-й медалью в копилке российской сборной.

Днем ранее российские саблистки завоевали золото Олимпиады в Токио, победив француженок. Президент России Владимир Путин поздравил фехтовальщиц с этим результатом и пожелал им новых свершений.

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