Белорусская легкоатлетка Тимановская завершает выступления на Олимпиаде в Токио

Токио, 1 августа. Белорусская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие дистанции Кристина Тимановская прекращает участие в летних Олимпийских играх в Токио.

Как отметил Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии, спортсменку сняли с турнира в связи с ухудшением эмоционально-психологического состояния. Белорусский олимпийский комитет уже отозвал заявку на участие Кристины Тимановской в двух квалификационных соревнованиях — старте на 200 метров и в эстафете 4х400 метров.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады», — говорится в официальном сообщении НОК Белоруссии.

По данным некоторых СМИ, белорусская спортсменка выехала из Олимпийской деревни в Токио. Кристина Тимановская в сопровождении представителей нацкоманды Белоруссии уже находится в аэропорту. Легкоатлетка должна ближайшим рейсом вылететь в Минск.