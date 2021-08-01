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Белорусская легкоатлетка Тимановская завершает выступления на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:40
Спорт
Белорусская легкоатлетка Тимановская завершает выступления на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 1 августа. Белорусская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие дистанции Кристина Тимановская прекращает участие в летних Олимпийских играх в Токио.

Как отметил Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии, спортсменку сняли с турнира в связи с ухудшением эмоционально-психологического состояния. Белорусский олимпийский комитет уже отозвал заявку на участие Кристины Тимановской в двух квалификационных соревнованиях — старте на 200 метров и в эстафете 4х400 метров.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады», — говорится в официальном сообщении НОК Белоруссии.

По данным некоторых СМИ, белорусская спортсменка выехала из Олимпийской деревни в Токио. Кристина Тимановская в сопровождении представителей нацкоманды Белоруссии уже находится в аэропорту. Легкоатлетка должна ближайшим рейсом вылететь в Минск.

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белоруссия легкоатлетика тимановская
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