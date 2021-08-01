Нарышкина оскорбляют попытки Запада пересмотреть историю Великой Отечественной войны

Москва, 1 августа. Начальник Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин воспринимает попытки Запада пересмотреть историю Великой Отечественной войны в качестве личного оскорбления.

Соответствующее заявление глава ведомства сделал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он рассчитывает, что его позицию по этому вопросу разделяет большинство граждан России.

Сергей Нарышкин ранее сообщил, что западные представители готовятся к совершению провокаций против Москвы во время парламентских и президентских выборов. Служба внешней разведки осведомлена, по каким направлениям будут действовать оппоненты, добавил директор СВР.