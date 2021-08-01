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Судан понес первые убытки от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»
Весь мир
Судан понес первые убытки от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Хартум, 1 августа. Судан понес убытки от второго заполнения Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). Об этом заявила министр иностранных дел Марьям аль-Махди ас-Садик во время встречи с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.

В ходе переговоров стороны пришли к согласию, что односторонние действия Аддис-Абебы по эксплуатации дамбы являются незаконными. Они настаивают на заключении юридически обязывающего договора между тремя государствами, включая Египет.

«Надеюсь, что Эфиопия одумается и примет непоколебимую позицию Судана по спору вокруг Хидасэ», — сказала глава МИД.

Марьям аль-Махди ас-Садик озвучила полученные от министерства ирригации сведения, что в июле приход от реки Голубой Нил достиг пяти миллиардов кубометров по сравнению с 7,8 млрд куб. за аналогичный период в прошлом году.

«В итоге убытки составили 2,8 миллиарда кубометров воды, которые народ Судана недополучил из-за незаконных действий Эфиопии», — уточнила министр.

Каир и Хартум неоднократно заявляли, что они поддерживают развитие энергетики в Аддис-Абебе, но в тоже время призывают к достижению юридически обязательного документа по заполнению и эксплуатации плотины. Два нижележащих государства предупредили о значительном ущербе их водным правам и жизни людей.

Эфиопия, в свою очередь, призывает к возобновлению переговоров по Хидасэ под эгидой Африканского союза. Министр ирригации Судана Ясир Аббас подтвердил отказ своей страны от участия в этой дискуссии в соответствии с методологией, принятой на предыдущих встречах.

Глава ведомства назвал ранние диалоги «пустой тратой времени». Хартум продолжает настаивать на участии США, ООН, ЕС, чтобы усилить посредническую роль АС.

Египет согласен с Суданом в необходимости участия международного сообщества в переговорах, чтобы помочь трем странам достичь юридически обязывающего соглашения. Их присутствие может поспособствовать выходу спора по плотине «Возрождение» из тупика.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разбиралась в истоках возникшей проблемы вокруг строительства дамбы. В рамках спецпроекта «Война за воду» автор Telegram-канала «Рыбарь» спрогнозировал возможные последствия из-за отсутствия договоренностей для нижестоящих государств.

Судан понес первые убытки от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»
Федеральное агентство новостей  / 

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плотина эфиопия судан алжир
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