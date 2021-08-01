Аналитик Золотарев объяснил, чем бы обернулось назначение Данилова главой МВД Украины

Москва, 1 августа. Приход секретаря СНБО Алексея Данилова на пост главы МВД Украины был бы системной ошибкой. Об этом заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее подал в отставку. На вакантное место назначили главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Золотарев рассказал, чем могло обернуться назначение Данилова на пост главы МВД. Аваков сумел добиться расположения полиции. Однако Данилов не смог бы достичь подобных результатов.

«Ну, будет сидеть в кресле, будет подписывать бумаги. Но его реальное влияние на положение дел… Скорее, результат для власти может быть обратным желаемому», — уверен Золоторев.

Министром внутренних дел должен стать человек, которого примет система. В противном случае претендент столкнется с сопротивлением и саботажем, добавил аналитик.

Ранее политический аналитик Александр Кочетков раскрыл истинные причины ухода Арсена Авакова. Бывший глава МВД принял решение из-за нежелания прикрывать промахи президента Владимира Зеленского.