Москва, 1 августа. Президент США Джо Байден заранее ищет оправдания на случай провала Демократической партии на выборах, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Глава Белого дома предположил, что российская сторона якобы попытается «вмешаться» в предстоящие американские выборы.

«Слишком заезженная пластинка», — сказал Сергей Нарышкин, комментируя домыслы Байдена.

Демократическая партия, возможно, чувствует какую-то неуверенность перед выборами, отметил глава СВР. Поэтому президент США пытается заранее придумать причины, которые оправдали бы возможный проигрыш.

Ранее Нарышкин заявил о провокациях извне во время выборов в РФ. По его словам, специалистам российских структур известно о готовящихся провокациях.