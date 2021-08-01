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Турция стала наиболее востребованной для отдыха у вакцинированных россиян
Экономика
Турция стала наиболее востребованной для отдыха у вакцинированных россиян
Федеральное агентство новостей

Анкара, 1 августа. Представители туристического бизнеса рассказали о местах пляжного отдыха, которые чаще всего выбирают привитые от COVID-19 граждане России.

Среди людей, имеющих ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, популярностью пользуются традиционные туристические направления. В топе находится Турция, Кипр, Греция и Египет, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос представителей отрасли.

«На всех этих направлениях отмечается высокий спрос, при этом цены на отдых даже в августе остаются доступными. Это возможно благодаря наличию блоков мест на перелет, а также акциям от отелей», — объяснили в TUI Россия.

Открытие турецких курортов стало объединяющим фактором для россиян и украинцев: море и солнце нивелируют их враждебность друг к другу, если она, конечно, была. Более того, они собираются компаниями, обмениваются адресами и приглашают в гости, но говорят о чем угодно, кроме политики, пишет INFOX.

В России центром туризма становится Санкт-Петербург, однако некоторые специалисты полагают, что чрезмерный приток отдыхающих будет скорее вреден для города.

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