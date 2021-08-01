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Украинские пограничники испугались кораблей Береговой охраны ФСБ в Азовском море
Армия
Украинские пограничники испугались кораблей Береговой охраны ФСБ в Азовском море
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Киев, 1 августа. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пожаловалась на появление Береговой охраны Погранслужбы ФСБ России в Азовском море во время проведения учений ВСУ.

В сообщении украинского ведомства указывается, что прошлой ночью в Азовском море корабли и катера вышли в море для отработки боевых маневров. Экипажи поделились на тактические группы: одни имитировали защиту судоходства, другие осуществляли переброску штурмовых подразделений к берегу. Помимо этого, моряки «отогнали» условное судно-нарушитель, используя предупредительный огонь, и ликвидировали плавучую мину.

В какой-то момент недалеко от зоны учений появились суда российской береговой охраны, которые и напугали украинских пограничников. Согласно заявлению ГПСУ, россияне с дистанции «подглядывали» за проходящими маневрами.

На Украине подчеркнули, что военнослужащие ВСУ были готовы отреагировать на изменения обстановки в случае «провокации».

Ранее стало известно о проведении учений Вооруженных сил Украины в Донбассе. Как рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин, во время маневров произошло ДТП с последующей гибелью одного военнослужащего.

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украина всу фсб погранслужба
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