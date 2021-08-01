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Нарышкин не исключил, что последнее заявление Байдена о Путине написала Псаки

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:02
Политика
Нарышкин не исключил, что последнее заявление Байдена о Путине написала Псаки
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 1 августа. Последнюю речь лидера США Джо Байдена могла написать пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Таким предположением поделился глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Американский лидер сказал, что российская экономика якобы состоит «лишь из нефтяных ресурсов и ядерного оружия». По мнению Байдена, из-за этого президент РФ Владимир Путин «сталкивается» с трудностями.

Нарышкин не исключил, что автором таких тезисов может быть Псаки. Она известна своими громкими заявлениями. Слова о том, что Европа якобы «поставляет» в Россию газ, также принадлежат пресс-секретарю Белого дома.

Ранее Нарышкин заявил, что в Москве знают о готовящихся провокациях во время парламентских и президентских выборов. Профильные структуры РФ узнали об этом заранее, отметил глава СВР.

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