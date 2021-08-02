Депутат Вострецов поздравил десантников с Днем ВДВ

День Воздушно-десантных войск (ВДВ) в России ежегодно отмечается 2 августа. По традиции десантники в этот день надевают свои голубые береты с тельняшками и встречаются в городских парках с товарищами, чтобы поделиться друг с другом воспоминаниями о службе.

В Санкт-Петербурге в этом году массовые мероприятия проводиться не будут. Об этом сообщил городской комитет по вопросам правопорядка и безопасности, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора. Несмотря на это, десантники смогут отметить праздник с сослуживцами дома или на даче. Депутат Госдумы Сергей Вострецов призывает военнослужащих не забывать о традициях празднования, но при этом соблюдать все меры безопасности.

«Эти ребята в первую очередь — защитники Родины, они должны показывать пример, показывать, как защищают свой народ. Я уверен, все они достойно отметят свою службу в ВДВ, праздник удастся, даже несмотря на ограничения», — рассказал депутат.

Федеральное агентство новостей /

Сергей Вострецов передал через корреспондента ФАН наилучшие пожелания бойцам, подчеркнув, что десантники бывшими не бывают.

«Всех с праздником, желаю здоровья! Эти ребята всегда бодры духом, веселы, они сильные и смелые. Пусть такими остаются, показывают пример подрастающему поколению», — пожелал политик.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поздравил десантников с грядущим Днем ВДВ. Воздушно-десантные войска России готовы решать задачи любой сложности в любой обстановке, отметил Шойгу. Министр обороны пожелал воинам крылатой пехоты и ветеранам-десантникам крепкого здоровья, мира и процветания.