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Жириновский озвучил предложение к наблюдателям на думских выборах

  /   Обновлено: 01 августа 2021 14:50
Политика
Жириновский озвучил предложение к наблюдателям на думских выборах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 августа. Наблюдателями на выборах в Госдуму должны быть граждане, которые прошли курс вакцинации от коронавируса, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик подчеркнул, что россиянам необходимо прививаться, чтобы победить пандемию коронавируса. Жириновский напомнил, что он сам сделал уже несколько прививок от инфекции.

Ранее лидер ЛДПР предупредил о новых законах для борьбы с антипрививочниками в России. Политик уверен, что всем гражданам РФ рано или поздно придется вакцинироваться.

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Жириновский госдума лдпр
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