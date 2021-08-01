Жириновский озвучил предложение к наблюдателям на думских выборах

Москва, 1 августа. Наблюдателями на выборах в Госдуму должны быть граждане, которые прошли курс вакцинации от коронавируса, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик подчеркнул, что россиянам необходимо прививаться, чтобы победить пандемию коронавируса. Жириновский напомнил, что он сам сделал уже несколько прививок от инфекции.

Ранее лидер ЛДПР предупредил о новых законах для борьбы с антипрививочниками в России. Политик уверен, что всем гражданам РФ рано или поздно придется вакцинироваться.