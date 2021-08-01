Леониду Куравлеву потребовалась экстренная помощь медиков

Москва, 1 августа. Звезде отечественного кино Леониду Куравлеву понадобилась срочная помощь врачей, однако от госпитализации он отказался.

Актер почувствовал себя плохо вечером 31 июля. По данным канала РЕН ТВ, который ссылается на анонимный источник, у 84-летнего артиста резко упало давление. Экстренно вызванные медики предлагали Куравлеву поехать в больницу, но он предпочел остаться дома.

Леонид Куравлев известен российским зрителям по ролям в знаменитых советских фильмах. Например, актер снимался в лентах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других картинах.

После смерти жены артист живет затворником. Поскольку Куравлев редко выходит на связь с друзьями, они переживают за него.