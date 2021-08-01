Директор Анатолия Кашпировского опроверг новость о его судебных тяжбах

Москва, 1 августа. Директор советского психотерапевта Анатолия Кашпировского в беседе с ФАН опроверг новость о судебных разбирательствах организатора массовых сеансов.

По данным Telegram-канала Mash, Кашпировский якобы проиграл суд организатору своих концертов. Сообщалось, что некая Мария Предигер несколько лет назад устраивала творческие вечера «целителя», продала билеты, но денег ему не заплатила. Из-за этого психотерапевт будто бы обратился в суд, но его иск не стали рассматривать, так как организация Предигер уже ликвидирована.

Услышав эту информацию, директор Кашпировского крайне удивился. У представителя организатора массовых сеансов нет сведений, что кто-то обманул психотерапевта на деньги.

«Я не слышал, чтобы Анатолий Михайлович судился, это, по-моему, высосано из пальца. Ни о каких судебных тяжбах я не знаю», — заявил директор Кашпировского.

После начала пандемии «целитель» начал проводить лжеконсультации по коронавирусу. Врач и телеведущий Александр Мясников заявлял, что Кашпировский таким образом может вызвать психическую нестабильность общества.