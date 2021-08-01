Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 16:09
16:05
Происшествия
Житель Железноводска с гранатой и ножом угрожал расправой шумным коммунальщикам
16:05
Спорт
Тимановская запросит политическое убежище в посольстве Австрии в Японии
15:54
Происшествия
Спасатели ликвидируют последствия паводка в Приамурье
15:51
Общество
Белухи из «китовой тюрьмы» все чаще приходят к людям в Приморье, ФАН публикует видео
15:48
Спорт
Президент ВФП Сальников прокомментировал слова Губерниева в адрес тренерского штаба
15:41
Общество
Медленно гаснет: кинокритик рассказал о состоянии здоровья Леонида Куравлева
15:40
Происшествия
Силовики задержали «самбиста», напавшего на автоинспектора в Ейске
15:40
Общество
Волонтеры из Петербурга очистили береговую линию Лиговского канала
15:39
Происшествия
Появилось видео ДТП в Крыму, где «обочечник» устроил смертельное столкновение
15:36
Весь мир
Судан понес первые убытки от заполнения эфиопской плотины «Возрождение»
Все новости

Экспортеры Израиля готовятся к убыткам из-за отказа Центробанка закупать доллар

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:34
Весь мир
Экспортеры Израиля готовятся к убыткам из-за отказа Центробанка закупать доллар
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Тель-Авив, 1 августа. Крупнейшие экспортеры Израиля готовятся к прекращению поддержки со стороны Центрального банка (ЦБ), которая помогала им оставаться конкурентоспособными во время пандемии COVID-19.

«Банк Израиля» близок к исчерпанию программы по покупке 30 млрд долларов, которая сдерживала рост шекеля и удешевляла экспорт для иностранных покупателей, в то время как страна боролась с коронавирусом.

В условиях улучшения экономических показателей государства управляющий ЦБ Амир Ярон 5 июля дал понять, что программа была временной мерой. Однако многие компании, включая Teva Pharmaceutical Industries и Israel Aerospace Industries (IAI), находятся на грани.

«Мы живем в условиях неопределенности. Это ежедневная борьба за то, чтобы производственные линии не останавливались, отчасти из-за обменного курса», — сказал агентству Bloomberg Натанель Хайман, глава отдела экономики Ассоциации производителей Израиля — базирующейся в Тель-Авиве организации, объединяющей порядка 1850 компаний, на долю которых приходится более 90% промышленности страны.

Дилеммы об экономических мерах

Разговоры о программе «Банка Израиля» отражают дилемму, с которой сталкиваются политики во всем мире. ЦБ в разных странах озадачены тем, как быстро отменить стимулирующие меры, принятые в связи с пандемией. В еврейском государстве политика в отношении местной валюты добавляет определенные нюансы. За последнее десятилетие шекель подорожал больше, чем любая другая крупная валюта, затмив даже швейцарский франк и евро. Однако эта ситуация поставила в тупик экспортеров, на долю которых приходится более четверти экономики государства.

Так, например, основатель и главный исполнительный директор компании Healthy.io Йонатан Адири отметил, что более 20% денежных средств, заработанных его предприятием за последние пять лет, фактически были потеряны из-за повышения курса шекеля. Теперь он рассматривает возможность переноса операций в США или другие страны, поскольку работа там может быть более выгодной.

По прогнозам, валовой внутренний продукт (ВВП) Израиля вырастет на 4,8% в 2021 году, после сокращения на 2,5% в 2020-м — самого резкого спада за всю историю. Сейчас безработица в стране снизилась, инфляция находится на целевом уровне ЦБ, а профицит бюджета вырос до 5,85 млрд долларов. Экономисты считают, что именно такая благоприятная картина дает «Банку Израиля» возможности для сокращения покупок доллара.

«Программа представляет собой политику стимулирования, которая актуальна в кризисные времена, но сейчас мы не в кризисе», — считает Моди Шафрир, главный стратег финансового подразделения Mizrahi Tefahot Bank в Рамат-Гане.

Растущий шекель

«Банк Израиля» уже приобрел более 25 млрд долларов из 30 млрд, запланированных на 2021 год. Управляющий ЦБ Амир Ярон заявил на совещании по вопросам политики банка 5 июля, что программа была «специальным планом для особой ситуации». Следующее заседание состоится 23 августа.

Шекель укреплялся уже в течение нескольких лет по отношению к доллару, поднявшись до 24-летнего максимума в конце 2020 года. В нынешнем году он обесценился на 0,5%, достигнув отметки 3,2364 за доллар (по состоянию на вечер 29 июля).

Центральный банк купил около 135 млрд долларов с тех пор, как впервые 13 лет назад начал приобретать американскую валюту при бывшем управляющем Стэнли Фишере. Это привело к увеличению валютных резервов почти до 200 млрд долларов по сравнению с примерно 30 млрд, когда реализация плана только началась.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Экспортеры Израиля готовятся к убыткам из-за отказа Центробанка закупать доллар
израиль финансы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru