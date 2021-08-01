Тель-Авив, 1 августа. Крупнейшие экспортеры Израиля готовятся к прекращению поддержки со стороны Центрального банка (ЦБ), которая помогала им оставаться конкурентоспособными во время пандемии COVID-19.

«Банк Израиля» близок к исчерпанию программы по покупке 30 млрд долларов, которая сдерживала рост шекеля и удешевляла экспорт для иностранных покупателей, в то время как страна боролась с коронавирусом.

В условиях улучшения экономических показателей государства управляющий ЦБ Амир Ярон 5 июля дал понять, что программа была временной мерой. Однако многие компании, включая Teva Pharmaceutical Industries и Israel Aerospace Industries (IAI), находятся на грани.

«Мы живем в условиях неопределенности. Это ежедневная борьба за то, чтобы производственные линии не останавливались, отчасти из-за обменного курса», — сказал агентству Bloomberg Натанель Хайман, глава отдела экономики Ассоциации производителей Израиля — базирующейся в Тель-Авиве организации, объединяющей порядка 1850 компаний, на долю которых приходится более 90% промышленности страны.

Israel’s biggest exporters are bracing for the end of central bank support that’s helped them stay competitive during the pandemic https://t.co/iO6Ovfdpw5 — Bloomberg (@business) August 1, 2021

Дилеммы об экономических мерах

Разговоры о программе «Банка Израиля» отражают дилемму, с которой сталкиваются политики во всем мире. ЦБ в разных странах озадачены тем, как быстро отменить стимулирующие меры, принятые в связи с пандемией. В еврейском государстве политика в отношении местной валюты добавляет определенные нюансы. За последнее десятилетие шекель подорожал больше, чем любая другая крупная валюта, затмив даже швейцарский франк и евро. Однако эта ситуация поставила в тупик экспортеров, на долю которых приходится более четверти экономики государства.

As the Israeli shekel soars against the dollar, the Bank of #Israel is set to buy $30 billion in foreign currency in 2021.https://t.co/vRyu8Qo9oN — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 14, 2021

Так, например, основатель и главный исполнительный директор компании Healthy.io Йонатан Адири отметил, что более 20% денежных средств, заработанных его предприятием за последние пять лет, фактически были потеряны из-за повышения курса шекеля. Теперь он рассматривает возможность переноса операций в США или другие страны, поскольку работа там может быть более выгодной.

По прогнозам, валовой внутренний продукт (ВВП) Израиля вырастет на 4,8% в 2021 году, после сокращения на 2,5% в 2020-м — самого резкого спада за всю историю. Сейчас безработица в стране снизилась, инфляция находится на целевом уровне ЦБ, а профицит бюджета вырос до 5,85 млрд долларов. Экономисты считают, что именно такая благоприятная картина дает «Банку Израиля» возможности для сокращения покупок доллара.

«Программа представляет собой политику стимулирования, которая актуальна в кризисные времена, но сейчас мы не в кризисе», — считает Моди Шафрир, главный стратег финансового подразделения Mizrahi Tefahot Bank в Рамат-Гане.

Растущий шекель

«Банк Израиля» уже приобрел более 25 млрд долларов из 30 млрд, запланированных на 2021 год. Управляющий ЦБ Амир Ярон заявил на совещании по вопросам политики банка 5 июля, что программа была «специальным планом для особой ситуации». Следующее заседание состоится 23 августа.

Israel’s biggest exporters are bracing for the end of central bank support that’s helped them stay competitive during the pandemic, a move they say may weigh on a $100 billiion industry crucial to the nation’s economic rebound.https://t.co/TcCCMhQXST — ???? Mαrkets ∞ Mαyhem ???? (@Mayhem4Markets) August 1, 2021

Шекель укреплялся уже в течение нескольких лет по отношению к доллару, поднявшись до 24-летнего максимума в конце 2020 года. В нынешнем году он обесценился на 0,5%, достигнув отметки 3,2364 за доллар (по состоянию на вечер 29 июля).

Центральный банк купил около 135 млрд долларов с тех пор, как впервые 13 лет назад начал приобретать американскую валюту при бывшем управляющем Стэнли Фишере. Это привело к увеличению валютных резервов почти до 200 млрд долларов по сравнению с примерно 30 млрд, когда реализация плана только началась.