Диетолог объяснил, почему употребление арбузов не всегда способствует похудению

Москва, 1 августа. Арбуз — это не универсальный продукт для похудения. Кому-то он подходит, а кому-то — нет. Все зависит от особенностей организма человека.

Тип питания нужно подбирать в соответствии с учетом заболеваний и возраста человека. Люди болеют и полнеют не из-за того, что что-то едят, а из-за баланса гормонов, отметил врач-диетолог Алексей Ковальков. Для некоторых арбузы полезны как питание в разгрузочные дни. Они стимулируют обменные процессы.

«Но арбузы — это источник углеводов, и если сочетать их с жирами, они отправятся в подкожную жировую клетчатку», — отметил собеседник газеты «Известия».

Шеф-повар, эксперт качества пищевых технологий Евгений Данко объяснил, на какие критерии стоит обратить внимание при выборе арбуза. На кожуре должны хорошо просматриваться черные и зеленые полоски. Желательно отдавать предпочтение плодам с сухим хвостиком. Спелый арбуз — довольно тяжелый, как правило.