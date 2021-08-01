Боксер Глеб Бакши вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио: как это было

Чемпион мира по боксу, крымчанин Глеб Бакши одержал уже вторую победу на Олимпийских играх в Токио. После поединка с Троем Исли в рамках 1/8 финала симферополец в четвертьфинальном бою встретился с гаитянином Дареллом Вальсентом. Корреспондент ФАН следил за боем.

С первых секунд завязалась самая настоящая борьба, не оставив места техничному боксу, к которому привык Глеб Бакши. Его соперник, используя тактику вязкого боя, то и дело входил в клинч после каждой попытки атаки.

«Дело в том, что у этих ребят из стран Латинской и Южной Америки совершенно нет техники. Они в основном все силовики. Гаитянин понимал, что на технике ему ни за что не удастся перебить Глеба, поэтому он постоянно использовал вот эти грязные приемы, лез обниматься, чтобы не дать нашему спортсмену провести успешную серию», — прокомментировал ФАН тренер Глеба Бакши Иван Карандей.

Несмотря на вязкость боя, в первом раунде россиянин нанес несколько точных ударов. Судьи же, ко всеобщему удивлению, отдали преимущество после первого отрезка Вальсенту. А вот во втором раунде превосходство Бакши уже было очевидным. Несколько удачных серий позволили крымчанину набрать необходимые очки. Вальсента же наказали снятием балла за грязный бокс. Даже после этого гаитянин продолжал использовать выбранную схему до конца боя, что сделало поединок больше похожим на борьбу. В таком стиле определить победителя оказалось крайне непростой задачей.

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«Глебу надо было раскручивать его. Вот когда он лез обниматься — просто отбрасывать его, чтобы тот потерял равновесие — и сразу бить. Глеб очень хорош в технике, но гаитянин не давал ему показать свой бокс. Хорошо, что судьи тоже в итоге остались не в восторге от грязи, которую предложил Вальсент», — отметил Иван Карандей.

Единогласным решением судей бой выиграл российский спортсмен. Сам Бакши после поединка заявил, что хочет привезти на родину в Крым первую золотую медаль Олимпийских игр.

«Я люблю другой металл ― золото. Хочу быть первым, кто привезет в Крым золотую медаль Олимпийских игр», ― сказал боксер.

В полуфинале Глеб Бакши встретится с бронзовым призером чемпионата мира 2019 года бразильцем Эбертом да Консейсаном Соузой. Поединок за выход в финал состоится 5 августа.

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