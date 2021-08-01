Миллионы китайцев начали тестироваться на коронавирус после вспышки в Нанкине

Пекин, 1 августа. Китайские медики массово тестируют горожан после вспышки коронавируса в провинции Цзянсу — Нанкине.

Население города составляет более 9,3 млн человек. Сотни тысяч из них находятся на изоляции. В городе расположен аэропорт, сотрудники которого, как полагают эксперты, сыграли роль в активном распространении коронавируса. Сколько именно зараженных насчитывается в Нанкине, не сообщается.

Однако известно, что случаи коронавируса, связанные с аэропортом, зафиксированы в более чем десяти провинциях и 20 городах Китая. Рост заболеваемости связан с активностью дельта-штамма. Новые случаи COVID-19 выявлены в провинциях Хайнань, Шаньдун, в Нинся-Хуэйском автономном районе. Отдельная вспышка зафиксирована в городе Чжэнчжоу.

Коронавирус стал маскироваться под сезонную простуду, поэтому по внешним признакам выявить его не так просто, заявили российские ученые. Больные сталкиваются с насморком, кишечными расстройствами, а также болью в горле.