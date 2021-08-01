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Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу снимет триллер Poker Face

  /   Обновлено: 01 августа 2021 14:24
Общество
Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу снимет триллер Poker Face
Global Look Press  /  Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Сидней, 1 августа. Австралийский и американский актер, лауреат премии «Оскар» Рассел Кроу приступил к съемкам своего второго фильма в качестве режиссера — триллера Poker Face.

Компания Fox Studios, которая курирует проект, изначально пригласила звезду «Гладиатора» на главную роль в фильме Poker Face. Однако за считанные дни до начала съемок руководство студии назначило Рассела Кроу на пост режиссера-постановщика. Триллер должен быть полностью отснят в Сиднее и его окрестностях, однако Австралия ввела жесткие ограничения на въезд туристов из-за пандемии коронавируса, пишет Variety.

Fox Studios не смогла договориться с местными властями о разрешении на въезд для американца, который и должен был работать над картиной. Выход компания нашла очень простой — назначила режиссером Рассела Кроу, имеющего гражданство Австралии. У актера уже есть опыт в качестве постановщика. В 2014 году он снял историческую драму «Искатель воды». Фильм получил четыре премии Австралийского общества кинокритиков.

В триллере Poker Face снимутся Лиам Хемсворт, Эльза Патаки и солист группы Wu-Tang Clan RZA. Рассел Кроу также остается исполнителем главной роли. Сюжет разворачивается вокруг миллиардера, который увяз в мире высоких ставок и рискованных карточных игр.

Ранее российский онлайн-кинотеатр Amediateka опубликовал на YouTube дублированный трейлер спортивной драмы «Хилы». Сериал рассказывает о непростых отношениях братьев-рестлеров.

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