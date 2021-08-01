Главная повестка дня многих стран на сегодняшний день — это Олимпиада, для всех участвующих спортсменов эти соревнования — шанс проявить себя и принести награду родине.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Украина взяла 11 медалей, среди которых — две золотые. Это самый низкий результат страны с 1996 года на летних Олимпийских играх. Зимняя Олимпиада в 2018 году принесла им лишь одну золотую медаль.

noc-ukr.org / Національний олімпійський комітет України

Сейчас сборная Украины занимает 55 место в медальном зачете, у нее на счету — шесть наград. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что украинская власть не поддерживает спортсменов.

«Во-первых, в украинском спорткомитете хищения и отмывание денег, а до спортсмена доходят копейки. Второе — агрессивная среда, которая связана с нацизмом. Когда спортсмены выигрывают хоть какие-то медали, обнимаются с российскими спортсменами или поддерживают своих оппонентов по спорту, невзирая ни на что, говорят, что спорт — вне политики, их тут же оскорбляют и унижают», — рассказал собеседник ФАН.

Большая часть спортсменов Украины и России хотели бы вместе выступать на международных соревнованиях и вместе завоевывать золотые медали, как это было раньше, отметил Алексей Журавко.

«Россияне радовались украинцам, а украинцы радовались за россиян. Это была взаимная поддержка, поднимало патриотизм у обеих стран. На сегодняшний день украинские спортсмены пытаются выигрывать, но они стараются это делать на скудном финансировании и безликости, которая пришла в страну. К сожалению, это еще раз доказывает, что Украина без России не может существовать», — высказал свою точку зрения политик.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Украина не имеет альтернативного исторического пути. Киев должен находиться под патронажем Москвы. Эксперт сообщил, что Соединенные Штаты сейчас рассматривают различные варианты по поводу дальнейшей судьбы Украины.