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Анастасия Ильянкова взяла олимпийское серебро на разновысоких брусьях

  /   Обновлено: 01 августа 2021 14:40
Спорт
Анастасия Ильянкова взяла олимпийское серебро на разновысоких брусьях
instagram.com  /  @nastyailyankova

Токио, 1 августа. Российская гимнастка Анастасия Ильянкова 1 августа завоевала серебряную медаль в соревнованиях на разновысоких брусьях в Токио.

Награда спортсменки стала 41-й по счету в общей копилке команды. Анастасия Ильянкова получила за свое выступление 14,833 балла. Золотая медаль Олимпиады в Токио в этом же виде спорта досталась бельгийке Нине Дервель, а бронзу взяла американка Суниса Ли.

Перед Ильянковой копилку российской команды серебряной медалью пополнил теннисист Карен Хачанов. Его олимпийское серебро стало 40-й наградой по счету у национальной сборной. Российская команда ROC занимает пятую строчку в общем командном зачете по медалям.

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