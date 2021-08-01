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Россия обсудит с другими странами квоты на вылов рыбы в Арктике

  /   Обновлено: 01 августа 2021 14:36
Экономика
Россия обсудит с другими странами квоты на вылов рыбы в Арктике
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 августа. Группа стран, включая Россию, США, Япония, Китай и Евросоюз, проведет переговоры с целью определить квоты на вылов рыбы в водах Арктики

Вопрос планируется обсудить на встрече в 2022 году в Южной Корее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на публикацию в японской газете Nikkei.

Для определения нормы потребуется установить текущий размер популяции рыбы и нынешний уровень добычи. Если ресурсы признают достаточными, коммерческий лов разрешат. В дискуссиях также примут участие Канада, Южная Корея, Дания, Исландия и Норвегия.

Помимо прочего, стороны рассмотрят возможность учредить специальный орган, который бы регулировал внутренние споры и контролировал реальный уровень добычи.

Вопрос промышленного вылова недавно актуализировался в Крыму, жители которого жаловались на рыболовецкие суда у Каламитского залива в Севастополе.

Российские власти ранее предложили Японии совместное освоение Курил. Однако президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский не видит возможностей для здорового экономического сотрудничества. Он упомянул практику бесконтрольного вылова и вывоза в Японию особо ценного биологического сырья — рыбы, головоногих и крабов, пишет INFOX.

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