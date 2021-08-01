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Водитель пытался расстрелять охранника коттеджного поселка в Ленобласти

  /   Обновлено: 01 августа 2021 14:15
Происшествия
Водитель пытался расстрелять охранника коттеджного поселка в Ленобласти
pexels.com

Санкт-Петербург, 1 августа. Мужчина был возмущен пропускными правилами в один из коттеджных поселков и открыл стрельбу по будке охранника.

Накануне вечером в полицию Ломоносовского района позвонил охранник одного из коттеджных поселков в деревне Низино Ленинградской области. Мужчина пожаловался на автомобилиста, которого не пустил на территорию.

Приехавшие на место происшествия стражи порядка установили, что к шлагбауму подъехали двое мужчин на Toyota Camry. Охранник не пустил их на территорию поселка, поскольку по правилам необходима предварительная запись.

Возмущенный водитель иномарки схватился за пистолет и начал стрелять в сторону будки КПП. В результате инцидента не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Стрелка задержали, оружие и шесть патронов к нему были изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мужчина выстрелил в лицо пьяному петербуржцу из газового пистолета. Происшествие произошло у станции метро «Сенная площадь».

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