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Жириновский рассказал, каких людей стоит привлекать в политику

  /   Обновлено: 01 августа 2021 14:25
Политика
Жириновский рассказал, каких людей стоит привлекать в политику
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 1 августа. Сфера политики нуждается в хороших специалистах. К этой деятельности стоит привлекать опытных людей, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Политика является искусством управления государством. Молодые люди не всегда могут проявить себя в этом направлении. Кроме того, постоянная поддержка молодежи не позволяет ей быть конкурентоспособной, уверен Жириновский. Поэтому нужно обращать внимание на опыт, а не на возраст.

Ранее лидер ЛДПР рассказал о взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным. Политик отметил, что отношения с главой государства непростые.

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