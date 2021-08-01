Жириновский рассказал, каких людей стоит привлекать в политику

Москва, 1 августа. Сфера политики нуждается в хороших специалистах. К этой деятельности стоит привлекать опытных людей, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Политика является искусством управления государством. Молодые люди не всегда могут проявить себя в этом направлении. Кроме того, постоянная поддержка молодежи не позволяет ей быть конкурентоспособной, уверен Жириновский. Поэтому нужно обращать внимание на опыт, а не на возраст.

Ранее лидер ЛДПР рассказал о взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным. Политик отметил, что отношения с главой государства непростые.