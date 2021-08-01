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Манукян назвал главную заслугу теннисиста Медведева на Олимпиаде в Токио
Спорт
Манукян назвал главную заслугу теннисиста Медведева на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялся финальный матч по теннису среди мужчин. Россиянин Карен Хачанов встречался с немецким теннисистом Александром Зверевым, обыгравшим в полуфинале первую ракетку мира — серба Новака Джоковаича. К сожалению, навязать Звереву борьбу Хачанов в этот раз не сумел. Российский теннисист без особого сопротивления, возможно, в своем главном финале в карьере в двух сетах уступил сопернику (6:3, 6:1). Хачанов показал на этом турнире хорошую, крепкую игру, но в финале Зверев действовал эталонно и безошибочно.

Известный блогер и журналист Вадим Манукян, пристально следящий за теннисом на этой Олимпиаде, в беседе с ФАН высказал мнение, что финал Карен Хачанов «провел откровенно слабо». Собеседник Федерального агентства новостей заявил, что Александр Зверев в олимпийском финале был сильнее нашего спортсмена.

«В целом Карен провел прекрасный турнир», — сказал он.

Главная надежда российского тенниса — вторая ракетка мира Даниил Медведев. До стадии розыгрыша медалей он добраться не сумел, но на Играх все равно отличился, облегчив жизнь другим теннисистам, пробившимся в решающие стадии.

«Условия, в которых играли теннисисты, были для них, скорее, соревнованием на выносливость. Пока Медведев не сказал, что проводить в разгар дня эти соревнования сродни тому, что теннисистов могут по ходу игры вынести замертво, никто из организаторов и не пошевелился перенести соревнования на вечер. А вот в финальные дни, конечно, было уже полегче, но, к примеру, Медведев уже к тому моменту выдохся, хотя было видно, что к Олимпиаде он был хорошо готов», — отметил журналист.

Манукян назвал главную заслугу теннисиста Медведева на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  / Mutsu Kawamori/AFLO

Также Манукян упомянул и историческое достижение в отечественном теннисе — российский финал на Олимпиаде в смешанном разряде, в котором сошлись Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев и Елена Веснина/Аслан Карацев.

«Наши пары в миксте хочется поздравить с золотом и серебром», — заключил он.

Ранее сообщалось, что сборная США не взяла ни одной медали впервые с возвращения тенниса в программу Олимпийских игр. На семи из восьми предыдущих Олимпиадах спортсмены из США выигрывали как минимум одно золото и минимум две медали. Исключением стали афинские Игры 2004 года, когда Марди Фиш выиграл серебряную награду. В 2021 Штаты вовсе остались без наград.

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Все новости / Спорт / Манукян назвал главную заслугу теннисиста Медведева на Олимпиаде в Токио
олимпийские игры теннис даниил медведев олимпиада-2020 токио-2020 карен хачанов
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