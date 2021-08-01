Бюст императора Александра II установили в Тульской области

Тула, 1 августа. Сделан новый шаг в развитии Тульской области как части императорского туристического маршрута. В Белеве открыт бюст Александра II.

Нынешним летом регион был включен в федеральный историко-туристический проект. ФАН рассказывал о Тульской области как 22-й в перечне пунктов «Императорского маршрута». Благодаря новшеству древний город Белев получает новые возможности. Населенный пункт является ровесником Москвы. С его летописью и событиями истории туляки готовы знакомить туристов.

«Белев входит в важный федеральный проект — «Императорские маршруты России». Это даст большой импульс его развитию как культурного и исторического центра», — говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Бюст императора обрел свое место рядом с краеведческим музеем. Местные краеведы и выступали с идеей его появления.