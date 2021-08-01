Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 14:44
14:43
Происшествия
Трактор сбил мужчину на электросамокате в Оренбурге
14:41
Весь мир
Афганская армия и «Талибан» ведут бои за три ключевых города
14:40
Политика
Жириновский озвучил предложение к наблюдателям на думских выборах
14:38
Общество
Леониду Куравлеву потребовалась экстренная помощь медиков
14:37
Общество
Директор Анатолия Кашпировского опроверг новость о его судебных тяжбах
14:34
Происшествия
Полиция задержала организатора наркопритона в Дагестане
14:34
Общество
Диетолог объяснил, почему употребление арбузов не всегда способствует похудению
14:32
Спорт
Борьба за чистоту спорта от России продолжается. Колонка Голоса Мордора
14:31
Общество
Сочинский курорт «Мацеста» подготовил программу восстановления после коронавируса
14:31
Происшествия
Петербуржец помог полицейским поймать подозреваемого в педофилии
Все новости

Бюст императора Александра II установили в Тульской области
Общество
Бюст императора Александра II установили в Тульской области
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 1 августа. Сделан новый шаг в развитии Тульской области как части императорского туристического маршрута. В Белеве открыт бюст Александра II.

Нынешним летом регион был включен в федеральный историко-туристический проект. ФАН рассказывал о Тульской области как 22-й в перечне пунктов «Императорского маршрута». Благодаря новшеству древний город Белев получает новые возможности. Населенный пункт является ровесником Москвы. С его летописью и событиями истории туляки готовы знакомить туристов.

«Белев входит в важный федеральный проект — «Императорские маршруты России». Это даст большой импульс его развитию как культурного и исторического центра», — говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Бюст императора обрел свое место рядом с краеведческим музеем. Местные краеведы и выступали с идеей его появления.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бюст императора Александра II установили в Тульской области
тульская область туризм история краеведческий музей императорский маршрут
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru