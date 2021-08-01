Режиссер Юлия Лемарк: Сейчас время упорства и связей

Сценарист, режиссер и продюсер Юлия Лемарк — о современном кинообразовании в России, перепроизводстве контента и о том, как современное русское кино заполонили кавээнщики.

— Юлия, вы как сценарист и режиссер, снявший множество фильмов и сериалов, как смотрите на нынешние онлайн-курсы общего кинообразования, которые за пару месяцев предлагают освоить это сложное ремесло?

— Как на ступень в освоении профессии. В краткосрочных курсах нет ничего плохого, если вы понимаете, что они дают начальный уровень, и потом вы будете учиться дальше. Если вы отбросите всю рекламную шелуху и сможете относиться к ним адекватно. Причем курсы курсам рознь. Если вы хотите рисовать раскадровки — очень востребованная специальность, вам может хватить и курсов. А если вы хотите освоить режиссуру или сценарное мастерство, одних курсов явно не хватит. Нужно что-то еще.

— Классическое кинообразование в России умерло?

— Не умерло. Хотя бы потому, что более 700 человек подали творческие папки только на кафедру игрового кино во ВГИК в этом году. Но умирает. Точнее, преобразовывается. Я очень люблю академическое образование, потому что оно дает большую палитру знаний, чего не делают краткосрочные курсы. Я никогда не смотрела столько классических фильмов, как во ВГИКе, я никогда не читала столько философских трудов, сколько в МГУ. Часто молодой человек не обладает главным навыком — «учиться и учиться». Он просто не может себя заставить, не может преодолеть клиповое мышление и вылезти из TikTok. А вузы дают этот навык. Воспитывают его пять-шесть лет. И потом он очень помогает в жизни.

Но никаких гарантий киновуз теперь не дает. Я знаю много людей, закончивших ВГИК и сидящих без работы. Я знаю много кинематографистов, не имеющих никакого образования, но снимающих проект за проектом. Время социального лифта для кинопрофессий прошло. Сейчас время упорства и связей.

— Вот и у меня складывается ощущение, что эпоха долгого, кропотливого академического образования ушла в прошлое, но что-то более или менее качественное на смену ей не пришло. Какой выход вы видите из ситуации?

— Выход один — учиться самому. Фавельное образование. Этот термин вырос из метафоры. Представьте, как человек, выросший в бедном преступном районе, учится, пока бежит от тех, кто пытается его убить. Бежит и учится. Драться, пользоваться оружием, договариваться, прятаться. Что потребовалось, то и освоил. Вот и кино — территория фавельного образования, где ты учишься перманентно. Короткие курсы сменяет магистратура классического вуза, потом идешь работать на площадку не по специальности, но при этом осваиваешь все азы кинопроизводства, потом добираешь пару иностранных воркшопов, учишься смежным специальностям, осваиваешь новую технику и программное обеспечение. Так и живем.

А сценаристам и режиссерам еще круче. Я, например, люблю погружаться в жизнь своего героя. Так я работала таксистом, например. И на Петровке, 38. И жила в монастыре. О чем пишу, то и изучаю. Такой творческий метод.

фото из личного архива Юлии Лемарк /

— Как-то вы говорили, что нынешнее кино заполнено кавээнщиками, у которых нет образования, но есть нужные связи, поэтому они заполонили современное русское кино. Получается, этот контент довольно востребован и просто снизился художественный вкус потребителя, раз это все смотрят?

— Всем поклонникам стендапа и КВН рекомендую прочитать пару книг по теории юмора или пройти курсы. Можно у Алексея Ярцева. Он очень доходчиво пишет и учит. Я их тоже проходила, они очень полезны. Хотя бы тем, что ты начинаешь осознавать, что 90% подобного юмора строится по схемам. Когда ты видишь схему, начинаешь различать юмор одноразовый и юмор многоразовый. В КВН он чаще одноразовый, а значит, не подходит для кино. В кино юмор работает по-другому. Есть четкий ответ, почему юмор в ситкоме «Друзья» не сработает в КВН, и наоборот. Разная структура у такого юмора. У нас часто можно встретить ситуацию, когда нанимают кавээнщика и «ушучивают» диалоги сценариста. Получается катастрофа. Потому что юмор в кино строится на разнице персонажей, на самой ситуации (ситком — ситуационная комедия), на нюансах актерской игры, только в последнюю очередь — на диалогах.

Чтобы кавээнщику перейти в кино качественно, ему нужно переломить мышление, далеко не всем это удается.

— В эпоху перепроизводства контента как выделиться среди огромного количества однообразных кинопродуктов? У вас есть рецепт?

— В заявках на проекты все чаще появляется строка «референс», где нужно указать фильм, похожий на ваш. Так продюсеры лучше понимают, что фильм понравится аудитории. Вот был успешный проект, давайте теперь снимем десять подобных. С понятным референсом продюсер меньше боится вкладывать деньги в ваше кино. В этой системе есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы в том, что зрителю действительно проще разобраться, что смотреть, когда он знает, на что кино похоже. Есть предпочтения по жанрам, по эстетике. Минус в том, что что-то инновационное сделать действительно трудно. Но срывают куш именно такие проекты. К примеру, многосерийный фильм «Наследие» Алексея Голубева, над сценарием которого я работала, — действительно инновационный проект и точно не пройдет незамеченным. Или скринлайф-фильмы, на которые делает ставку Тимур Бекмамбетов. В рамках этого киноязыка можно сделать настоящий прорыв.

Чтобы сделать что-то новое, нужно не бояться. Часто задают вопрос: какие жанры сейчас востребованы продюсерами? Ответ — не важно. Пишите то, о чем знаете. Пишите то, что вам откликается. Пишите сердцем.

фото из личного архива Юлии Лемарк /

— Как распознать качественное кино? Это кино, которое снял выпускник хорошего вуза?

— Разве Илья Наишуллер — студент хорошего вуза? А Леван Габриадзе? А Андрей Звягинцев? Посмотрите на список самых успешных режиссеров и увидите, что даже если у них и есть кинообразование, то оно получено в процессе работы — как бы параллельно с ним. У некоторых это актерское мастерство или продюсирование, а не режиссура. Так что хорошее образование не всегда гарантирует хорошее кино и наоборот.

А насчет хорошего кино… Сборы — это критерий? Если так, то «Апокалипсис сегодня» — это плохое кино. Но это совсем не так. Премии кинофестивалей — это критерий? Тогда «Аватар» — плохое кино, ибо «Оскар» в тот год взял не он, а фильм, который вы и не вспомните. Рейтинг на Кинопоиске или IMDB — критерий? Тоже нет. Рейтинги накручиваются, там много политики и рекламы. Что же является критерием? У меня нет однозначного усредненного ответа на этот вопрос. Только субъективный взгляд. Если фильм с сильной драматургией, то это хорошее кино. Фильм с интересной подачей (разрыв времени, новый киноязык) — это хорошее кино. Фильм, который дал вам возможность посмеяться или поплакать, — хорошее кино. Фильм, который дал вам возможность подумать о чем-то важном, — тоже хорошее кино.

И если критерии хорошего кино не так ясны, то критерии плохого я знаю точно. Плохое кино для меня — то, которое сняли, чтобы взять денег у государства, распилить их, а фильм положить на полку. Вы его никогда не увидите, но оно точно плохое. Потому что это преступление, а не кино.