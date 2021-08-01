«Единая Россия» направила в ЦИК документы для регистрации кандидатов на выборы

Москва, 1 августа. Представители «Единой России» направили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы.

Материалы партии содержат информацию о внесении изменений в ранее представленные документы. Плюс ко всему «Единая Россия» подтвердила открытие специального избирательного счета.

Документы единороссов будут рассмотрены в течение десяти дней, говорится в сообщении партии.

Стоит отметить, что Центризбирком уже зарегистрировал списки кандидатов от партий «Родина» и «Справедливая Россия — За правду». Документы для участия в выборах также были приняты от ЛДПР, КПРФ, партий «Новые люди» и «Гражданская платформа».

Правовед Виталий Иванов ранее дал положительную оценку народной программе «Единой России». По его мнению, единороссы имеют преимущество перед другими партиями.