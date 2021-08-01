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Употребление кофе по тибетскому рецепту благотворно сказывается на здоровье желудка
Общество
Употребление кофе по тибетскому рецепту благотворно сказывается на здоровье желудка
pixabay.com

Москва, 1 августа. Человек может обогатить организм микроэлементами с помощью употребления кофе, приготовленного по старинному тибетскому рецепту.

Кофе является не просто напитком, который способен подарить человеку заряд бодрости на весь день. С его помощью можно обогатить организм дополнительными калориями и улучшить работу внутренних органов.

Для достижения такого эффекта напиток нужно приготовить по старинному тибетскому рецепту. Он заключается в том, чтобы добавить в кофе топленое масло.

Сваренный таким образом напиток вполне подойдет людям с чувствительностью к молочным продуктам. Дело в том, что в процессе приготовления топленого молока в нем остается небольшой процент лактозы и казеина. Кроме того, такой кофе снижает кислотность в желудке и улучшает работу кишечника. Также этот продукт включает в себя массу полезных жиров. Они, в свою очередь, способствуют здоровому обмену веществ и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Кофе считается самым популярным напитком во время завтрака, однако далеко не все его виды подходят для употребления с первым приемом пищи. Только один вид бодрящего напитка способен принести пользу с утра. Речь идет об обычном черном зерновом кофе без добавок. Именно такой кофе снижает риск сердечной недостаточности.

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кофе сердце кишечник
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