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В ЛНР зафиксировали работу украинских станций РЭБ в Воздвиженке и Смоляниново

  /   Обновлено: 01 августа 2021 13:58
Армия
В ЛНР зафиксировали работу украинских станций РЭБ в Воздвиженке и Смоляниново
mil.in.ua  /  ГО «Український мілітарний центр»

Луганск, 1 августа. Бойцы ВСУ применили комплексы радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Работа мобильных станций РЭБ «Буковель-АД» была обнаружена неподалеку от населенных пунктов Смоляниново и Воздвиженка. Подразделения Вооруженных сил Украины применяли установки с целью скрыть нарушения у линии соприкосновения в Донбассе. «Буковель-АД» были задействованы военнослужащими 30-й и 57-й бригад ВСУ, уточнили в военном ведомстве.

Факты постановки помех были отображены в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 31 июля. Украинская армия пытается замаскировать переброску техники и вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Накануне стало известно о гибели одного украинского солдата в ходе учений ВСУ. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Артемовск в Донбассе. Водитель грузового автомобиля столкнулся с автотранспортом на дороге.

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Все новости / Армия / В ЛНР зафиксировали работу украинских станций РЭБ в Воздвиженке и Смоляниново
РЭБ ЛНР всу донбасс
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