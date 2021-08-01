В ЛНР зафиксировали работу украинских станций РЭБ в Воздвиженке и Смоляниново

Луганск, 1 августа. Бойцы ВСУ применили комплексы радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Работа мобильных станций РЭБ «Буковель-АД» была обнаружена неподалеку от населенных пунктов Смоляниново и Воздвиженка. Подразделения Вооруженных сил Украины применяли установки с целью скрыть нарушения у линии соприкосновения в Донбассе. «Буковель-АД» были задействованы военнослужащими 30-й и 57-й бригад ВСУ, уточнили в военном ведомстве.

Факты постановки помех были отображены в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 31 июля. Украинская армия пытается замаскировать переброску техники и вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Накануне стало известно о гибели одного украинского солдата в ходе учений ВСУ. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Артемовск в Донбассе. Водитель грузового автомобиля столкнулся с автотранспортом на дороге.