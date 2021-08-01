Волонтеры в Волгограде ищут пропавшего после выписки из больницы пенсионера

Волгоград, 1 августа. Житель города выписался из медучреждения и пропал. Перед тем, как покинуть больницу, он сделал звонок сыну и попросил привезти вещи.

Спасатели и полиция три недели ведут поиски пропавшего без вести пенсионера. Мужчина сообщил родным, что выписывается, после чего исчез.

В медучреждении он провел всего два дня. Племянница пропавшего рассказала, что его госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи ему ставили капельницы. Когда пациенту стало лучше, он сообщил сыну, что собирается домой.

Затем пожилой горожанин попросил родственника привезти вещи и станок для бритья. Спустя несколько часов до него уже невозможно было дозвониться.

Похожий инцидент произошел ранее в Ленобласти. Мужчина вышел из машины из-за большой пробки и пропал без вести.