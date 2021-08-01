Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 14:43
14:43
Происшествия
Трактор сбил мужчину на электросамокате в Оренбурге
14:41
Весь мир
Афганская армия и «Талибан» ведут бои за три ключевых города
14:40
Политика
Жириновский озвучил предложение к наблюдателям на думских выборах
14:38
Общество
Леониду Куравлеву потребовалась экстренная помощь медиков
14:37
Общество
Директор Анатолия Кашпировского опроверг новость о его судебных тяжбах
14:34
Происшествия
Полиция задержала организатора наркопритона в Дагестане
14:34
Общество
Диетолог объяснил, почему употребление арбузов не всегда способствует похудению
14:32
Спорт
Борьба за чистоту спорта от России продолжается. Колонка Голоса Мордора
14:31
Общество
Сочинский курорт «Мацеста» подготовил программу восстановления после коронавируса
14:31
Происшествия
Петербуржец помог полицейским поймать подозреваемого в педофилии
Все новости

Состояние онкобольной певицы Ламы Сафоновой ухудшилось

  /   Обновлено: 01 августа 2021 13:50
Общество
Состояние онкобольной певицы Ламы Сафоновой ухудшилось
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 1 августа. Певица и продюсер Лама Сафонова, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, находится в тяжелом состоянии. Близкие звезды призвали молиться за нее.

Сафонова делится подробностями своей истории на странице в Instagram. Совсем недавно она опубликовала пост, в котором рассказывала об очередной процедуре. Теперь же в аккаунте певицы появилось новое сообщение об ухудшении ее состояния.

«Нужны ваши молитвы», — обратились близкие исполнительницы к подписчикам.

Поклонники Сафоновой постарались поддержать знаменитость в комментариях. Многие фанаты продолжают верить в выздоровление певицы.

«Лама, пожалуйста, держись. С божьей помощью ты преодолеешь все!»;

«Лама, живи! Ты сильная! Господи, помоги ей»;

«Спаси и сохрани! Дай силы не сдаться!!!»;

«Лама, да хранит вас бог и дарует излечения!» — написали пользователи соцсети.

Сафонова получила страшный диагноз в 2016 году — у исполнительницы обнаружили рак матки в последней стадии. Певица перенесла операции, курсы химиотерапии и облучение. Онкобольная знаменитость рассказывала, что ей вырезали несколько внутренних органов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Состояние онкобольной певицы Ламы Сафоновой ухудшилось
рак певица Сафонова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru