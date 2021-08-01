Состояние онкобольной певицы Ламы Сафоновой ухудшилось

Москва, 1 августа. Певица и продюсер Лама Сафонова, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, находится в тяжелом состоянии. Близкие звезды призвали молиться за нее.

Сафонова делится подробностями своей истории на странице в Instagram. Совсем недавно она опубликовала пост, в котором рассказывала об очередной процедуре. Теперь же в аккаунте певицы появилось новое сообщение об ухудшении ее состояния.

«Нужны ваши молитвы», — обратились близкие исполнительницы к подписчикам.

Поклонники Сафоновой постарались поддержать знаменитость в комментариях. Многие фанаты продолжают верить в выздоровление певицы.

«Лама, пожалуйста, держись. С божьей помощью ты преодолеешь все!»; «Лама, живи! Ты сильная! Господи, помоги ей»; «Спаси и сохрани! Дай силы не сдаться!!!»; «Лама, да хранит вас бог и дарует излечения!» — написали пользователи соцсети.

Сафонова получила страшный диагноз в 2016 году — у исполнительницы обнаружили рак матки в последней стадии. Певица перенесла операции, курсы химиотерапии и облучение. Онкобольная знаменитость рассказывала, что ей вырезали несколько внутренних органов.