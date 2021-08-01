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Волгоградцы помогли задержать педофила в магазине
Происшествия
Волгоградцы помогли задержать педофила в магазине
pxhere.com

Волгоград, 1 августа. Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девочки. Помощь в поимке преступника оказали посетители магазина.

Преступление произошло две недели назад в Кировском районе. Жертвой педофила стала 14-летняя школьница. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления 35-летний местный житель. Его объявили в розыск.

Горожане заметили подозреваемого в магазине в Советском районе Волгограда. Они тут же сообщили в полицию и удерживали злоумышленника до приезда силовиков. В полиции пообещали, что мужественных горожан представят к награде.

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