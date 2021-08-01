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Азербайджан вручил ноту временному поверенному в делах России из-за Жириновского

  /   Обновлено: 01 августа 2021 14:19
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Политика
Азербайджан вручил ноту временному поверенному в делах России из-за Жириновского
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Баку, 1 августа. Временный поверенный в делах России в Азербайджане получил ноту в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского о республике.

Соответствующей информацией поделились в МИД Азербайджана, куда был вызван российский представитель. Внешнеполитическое ведомство указало, что поведение и высказывания Жириновского не соответствуют духу дружбы Москвы и Баку.

«В связи с инцидентом противоположной стороне была передана нота МИД Азербайджана», — сказано в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что лидер ЛДПР позволил себе резкие высказывания в отношении азербайджанского руководства, выступая в эфире радио. Он также предрек республике госпереворот при участии США.

Ранее Жириновский призвал исключить Украину из ООН. Свое предложение политик объяснил блокадой, которую Киев устроил жителям Крымского полуострова.

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Жириновский азербайджан мид
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