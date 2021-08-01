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Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина провалила Олимпиаду
Спорт
Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина провалила Олимпиаду
noc-ukr.org  /  Національний олімпійський комітет України

Сборная Украины благодаря своим атлетам за первую неделю на Олимпийских играх смогла завоевать лишь четыре бронзовые награды. Впервые в истории национальной команды спортсмены страны за семь дней соревнований не выиграли ни одной золотой медали, ни одной серебряной.

Сейчас у Украины шесть медалей (1 серебро и 5 бронзовых медалей). Почему спортсмены не показывают хороших результатов, как власть может быть с этим связана? Об этом ФАН рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Сегодняшняя власть влияет на спортсменов: принятые решения кабинета министров в адрес спорта, президент не помогает, а только ведет разговоры. Это клубок обширный, который говорит о том, что власть по поводу спортсменов поступает очень несправедливо. Некоторые спортсмены опускают руки. Для власти герои — это скачущие на Майдане, зигующие — те, кто прославляют [Степана] Бандеру, но никак не спортсмены, которые готовы прославлять страну», — заявил собеседник агентства.

Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина провалила Олимпиаду
youtube.com  / Prt Scr

Алексей Журавко подчеркнул, что российские спортсмены показывают очень хороший результат на Олимпиаде. Также он отметил, что жители нашей страны болеют и за украинцев, а вот ответной поддержки нет.

«Восхваляя Бандеру, они уничтожают спорт и страну — это плоды Майдана и результаты [бывшего президента Украины Петра] Порошенко и [действующего лидера страны ВладимираЗеленского», — заявил политик.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что Украина скоро доиграется и в реальности может лишиться транзита российского газа. По его мнению, страх Украины возникает из-за окружающих факторов.

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