Спасатели сообщили о ликвидации пожара на складах в Одесской области

Одесса, 1 августа. Крупный пожар на складах в селе Нерубайском Одесской области удалось потушить. Об этом сообщили представители Госслужбы Украины по ЧС.

Огнем было охвачено более десяти тысяч квадратных метров. На ликвидации пожара работали более 70 спасателей. Тушение пожара осложняли сильные порывы ветра, которые стремительно распространяли пламя.

Известно, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет. Специалисты выясняют причины крупного пожара.

Возгорание произошло на территории складского комплекса сети супермаркетов АТБ. Общая площадь складов составляет 37,8 тыс. квадратных метров.