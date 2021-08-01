Родные декана журфака МГУ Ясена Засурского получили соболезнования от Путина

Москва, 1 августа. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким декана факультета журналистики МГУ Ясена Засурского.

Выдающийся журналист Ясен Засурский умер в возрасте 91 года. Об этом стало известно из социальных сетей.

Декан журфака являлся главным редактором издания «Вестник Московского университета». Засурский был удостоен множества наград. В том числе и премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.

Ранее близкие профессора получили соболезнования от зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он назвал Засурского классиком отечественной журналистики.